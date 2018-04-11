Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2023 hedeflerine ulaşmak için her birimiz canla başla çalışmak zorundayız ve çalışacağız da. 2023 hedeflerine ulaşmak 2019'dan geçiyor." dedi.

Bakan Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle sohbet eden Elvan, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bugün bir istiklal mücadelesi veriyoruz Allah'ın izniyle bayrağımız inmeyecek, ezanımız susmayacak. Bu mücadele yedi düvele karşı yapılan bir mücadeledir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 2023 yılı hedeflerini koydu. 2023 hedeflerine ulaşmak için her birimiz canla başla çalışmak zorundayız ve çalışacağız da. 2023 hedeflerine ulaşmak 2019'dan geçiyor."

"AK Belediyeciliğin önemini kavramamız gerekiyor"

Elvan, partisinin 2019'da da güçlü bir şekilde Mecliste varlığını koruyacağına inandığını dile getirdi.

"AK belediyeciliğin" farkının bariz olduğunu söyleyen Elvan, "AK belediyeciliğin önemini mutlaka kavramamız gerekiyor. Allah'ın izniyle yerel yönetim ile merkezi yönetim iş birliği halinde başarımızı daha da artıracağız." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Partisinin üyelerini birer aile ferdi olarak gördüğünü belirten Fakıbaba, desteklerinden dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.