2023 Hedefine Her Yıl 2023 Fidan

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından geleneksel hale gelen yeni yıl fidan dağıtımı yine büyük ilgi gördü. 2023 hedefleri doğrultusunda 2023 yılına kadar her yılbaşı 2023 adet fidan dağıtılacağı öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve müdürlük çalışanları katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda dağıtılan içinde zeytin, kara servi, mavi servi ve fıstık çamının bulunduğu 2023 fidan 10 dakika içinde dağıtıldı. Minik çocuklar da aileleriyle birlikte dağıtılan fidanlardan aldı.

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Tarım ve Orman Bakanımızın emirleri doğrultusunda yeni yılımıza 1 fidan dikin kampanyasıyla giriyoruz. Kesinlikle ağaç kesmeyi yasaklıyoruz. Herkesin fidan dikmesine katkıda bulunacak bir çalışmayı Tarım ve Orman Bakanımızın emirleriyle gerçekleştiriyoruz. 2019 yılına girdik. Ancak 2019 fidan değil Cumhurbaşkanımızın 2023 yılındaki hedeflerine ulaşmak için her yıl 2023 yılına kadar 2023 fidan dikimiyle hedeflerimize ulaşacağız. Ondan dolayı da bizde 2023 fidan dağıtıyoruz. Dağıttığımız fidanlar arasında zeytin, kara servi, mavi servi ve fıstık çamı var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sadece fidan dikmediklerini açıklayan Özdemir, "Ormanlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Yazın yangınla mücadelemiz devam ediyor. Ormancılıkta 'kışın buz üzerinde, yazın köz üzerinde' tabiri mesleğimizi izah etmede gayet etkili bir kelimedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın yeni yılının hayırlı olmasını diliyor, ormanlara sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA