2023 Eğitim Vizyonu" Konulu Söyleşi Programı
- SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı Programa katılanlardan görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Selçuk'un görüntüsü SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın konuşması Söyleşiden görüntü ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...
- SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı
Programa katılanlardan görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Selçuk'un görüntüsü
SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın konuşması
Söyleşiden görüntü ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programına katıldı.