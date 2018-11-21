2023 Eğitim Vizyonu" Konulu Söyleşi Programı

2023 Eğitim Vizyonu" Konulu Söyleşi Programı

- SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı Programa katılanlardan görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Selçuk'un görüntüsü SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın konuşması Söyleşiden görüntü ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...

- SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı
Programa katılanlardan görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Selçuk'un görüntüsü
SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın konuşması
Söyleşiden görüntü ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programına katıldı.

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