2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz Başkanlığında, 2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantı İl Müdürü Ahmet Alagöz Başkanlığında, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Ar-Ge ekininin katılımıyla 2023 eğitim vizyonuna yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2023 eğitim vizyonunu, külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Alagöz, "Vizyonda önümüzdeki 3 yılda yapılacak hedeflerin ortaya konuldu. Vizyon belgesinden neyi anlamak ve neler yapmak gerektiğini istişare ve değerlendirmek için bir araya geldik. 2023 Eğitim vizyonuna baktığımızda milli eğitimde 3 yıllık bir sürede bütüncül bir bakış açısıyla büyük bir dönüşüm öngörülüyor" dedi.

Alagöz, 2023 Eğitim Vizyonunda Ölçme- Değerlendirme Sürecinin Yapılandırılması, Okul Finansmanı, Yabancı Dil Öğretimi, İnsan Kaynakları Kapasitenin Geliştirilmesi, Dijital Öğrenme, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Hayatboyu, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din öğretimi, Erken Çocukluk Eğitimi, Özel Öğretim, Özel Eğitim konularında değişimi ve dönüşümü sağlayacak hedeflerin ortaya konduğunu söyledi.

Toplantıda, öncelikle 2023 Eğitim Vizyonunun eğitim felsefesi ile temel politikasının istişare ve değerlendirileceğini daha sonra vizyonda konulan hedeflerin madde madde ifade edildikten sonra hedeflerin istişare edilip değerlendireceklerini ifade eden Alagöz, herkesin sürece katkı vermesini istedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Sertpolat, 2023 eğitim vizyonunu anlatan sunum gerçekleştirdi. - ADIYAMAN