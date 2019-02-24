2023'e kadar 1,5 milyon konut dönüştürülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz" dedi.