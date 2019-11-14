‘2023’e Doğru Kadın ve Ekonomi’ zirvesi tamamlandı

14.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:44

Kadın Ekonomi Platformu Derneği'nin (KEP) düzenlediği '2023'e Doğru Kadın ve Ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti. KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, "Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.