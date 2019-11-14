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‘2023’e Doğru Kadın ve Ekonomi’ zirvesi tamamlandı

Kadın Ekonomi Platformu Derneği'nin (KEP) düzenlediği '2023'e Doğru Kadın ve Ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti.

14.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:44
‘2023’e Doğru Kadın ve Ekonomi’ zirvesi tamamlandı

Kadın Platformu Derneği'nin (KEP) düzenlediği '2023'e Doğru Kadın ve Ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti. KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, "Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu 'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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