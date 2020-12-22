2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı
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2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı

22.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:32
2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı

2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı.

2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) bünyesinde gerçekleştirilen ve 2023 yılında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Dünya Askeri Judo Şampiyonası'nın yarışma takvimiyle ilgili Spor Okulları Komutanı Albay Bülent Çendik ile Spor Gücü Komutanı Albay Serkan Aslan, federasyon başkanı Sezer Huysuz'u ziyaret etti.

Dünya Askeri Judo Şampiyonası'nın ön hazırlıkları konusunda Huysuz ile görüş alışverişinde bulunan Çendik ve Aslan, organizasyon konusunda federasyonun yardım ve desteklerini beklediklerini kaydetti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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