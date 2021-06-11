2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek
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2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonadaki grup karşılaşmaları Slovenya'nın Koper ve Celje şehirleri ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanacak.

Organizasyonun final etabı ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenecek.

İki ülkenin de ilk kez ev sahibi olacağı turnuvada eleme grupları kurası ağustos ayında çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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