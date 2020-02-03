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2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

03.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:00
2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2023 Artistik Cimnastik Şampiyonası 'da gerçekleştirilecek.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldıklarını söyledi.

Çelen, şampiyonanın mayıs ayında düzenleneceğini belirterek, "Avrupa Cimnastik Birliği, şampiyonanın Antalya'da yapılmasına karar verdi. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle organizasyonu almak için büyük mücadele verdik. Güzel bir organizasyona Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Organizasyon için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Şampiyona, Türk cimnastiğine de önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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