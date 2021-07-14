2023-2028 Dönemi Stratejik Planı Hk

Üniversitemizin ülkemiz ve dünyamız yükseköğretim sistemi içerisinde kayda değer bir yere sahip olması için önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz 2023 - 2028 dönemi Stratejik Planının hazırlık aşamasında çıkartılan Genelge 2021/2 - Stratejik Plan Çalışma Takvimi - Stratejik Planlama...