2023-2028 Dönemi Stratejik Planı Hk
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2023-2028 Dönemi Stratejik Planı Hk

2023-2028 Dönemi Stratejik Planı Hk
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemizin ülkemiz ve dünyamız yükseköğretim sistemi içerisinde kayda değer bir yere sahip olması için önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz 2023 - 2028 dönemi Stratejik Planının hazırlık aşamasında çıkartılan Genelge 2021/2 - Stratejik Plan Çalışma Takvimi - Stratejik Planlama...

Üniversitemizin ülkemiz ve dünyamız yükseköğretim sistemi içerisinde kayda değer bir yere sahip olması için önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz 2023 - 2028 dönemi Stratejik Planının hazırlık aşamasında çıkartılan Genelge 2021/2 - Stratejik Plan Çalışma Takvimi - Stratejik Planlama Ekibi listesi için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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