2022 Zabıta maaşının ne kadar olduğu son enflasyon açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, 2022 Zabıta maaşı ne kadar oldu? İşe, detaylar…

2022 ZABITA MAAŞI NE KADAR OLDU?

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı Hademe (15/1) 4.102 - 5.228 Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228 Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556 Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634 Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638 Memur (9/1) 4.424 - 5.639 Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752 İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998 Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044 İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070 Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070 Şef (7/1) 4.789 - 6.104 Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221 Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298 Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393 Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675 Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675 Ebe (9/1) 5.244 - 6.684 Programcı (9/1) 5.395 - 6.876 Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920 Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730 Polis (11/1) 6.502 - 8.287 Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773 Komiser (8/1) 6.987 - 8.906 Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041 Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052 Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084 Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231 Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421 Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988 Uzman (7/1) 7.915 - 10.088 Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708 Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386 Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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