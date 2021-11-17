2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Peki, 2022 yılındaki ilk Milli maç ne zaman, hangi gün? Sonraki Milli maç ne zaman olacak?

TÜRKİYE PLAYOFF'A ÇIKTI MI? GRUBU KAÇINCI BİTİRDİ?

Milli Takımımız 21 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve playoff'lara kaldı. 2022 Mart ayında playoff maçları oynanacak.

FIFA 2022 PLAYOFF KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE'NİN 2022 YILINDAKİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Playoff ilk maçlar 24-25 Mart 2022 tarihinde oynanacaktır. Yani Türkiye'nin ilk maçı 24 Mart 2022 tarihinde veya 25 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLERDİR?

Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.

Play-off'larda yer alacak takımlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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