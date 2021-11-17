2022 yılındaki ilk Milli maç ne zaman, hangi gün? Sonraki Milli maç ne zaman olacak?
FIFA 2022 Dünya Kupası grup elemelerinde Milli takımımız grubu 2. bitirmişti ve play-off'a gitmeye hak kazandı. Play off turunda 2 maça çıkacak olan Millilerimiz yarı final ve final maçlarını geçerse Dünya Kupası gruplarına katılmaya hak kazanacaktır. Peki, 2022 yılındaki ilk Milli maç ne zaman, hangi gün? Sonraki Milli maç ne zaman olacak? Play off maçları ne zaman oynanacak? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Peki, 2022 yılındaki ilk Milli maç ne zaman, hangi gün? Sonraki Milli maç ne zaman olacak?
Milli Takımımız 21 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve playoff'lara kaldı. 2022 Mart ayında playoff maçları oynanacak.
Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Playoff ilk maçlar 24-25 Mart 2022 tarihinde oynanacaktır. Yani Türkiye'nin ilk maçı 24 Mart 2022 tarihinde veya 25 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.
Play-off'larda yer alacak takımlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya
A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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