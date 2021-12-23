2022 Yılı WADA Yasaklılar Listesi 23-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 122

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 22. 12. 2021 tarihli yazısına istinaden, 2022 Yılı için WADA tarafından yayınlanan "Yasaklılar Listesi" Web Sayfamızda; https://kickboks. gov. tr/zl_site/dosya/sayfa/5/Wada_yasaklilar_listesi. pdf linkinde yayınlanmıştır. Tüm Sporcu, Antrenör, Spor Kulüpleri ve İdarecilerine önemle duyurulur.

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