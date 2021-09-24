2022 yılı Türk dünyasında Kırgız oyun yazarı Toktobolot Abdumomunov Yılı ilan edildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un "Anma Yılı" uygulaması kapsamında 2022 yılı, Türk dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Toktobolot Abdumomunov Yılı ilan edildi.

TÜRKSOY, her yıl katılımcı ülkelerin kültür bakanlarını bir araya getiren toplantılarda, Türk dünyasının ünlü isimlerinin belirlenmesi ve eserlerinin halka tanıtılması kararı aldı. Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Bakanlığı, TÜRKSOY'un 2022 yılı da, doğumunun 100. yılı kutlanacak Kırgız oyun yazarı Toktobolot Abdumomunov'u Anma Yılı ilan edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive'de 16 Eylül 2021'de düzenlenen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na katılan Kırgızistan Kültür Bakanı Kayrat İmanaliyev'in, 2022'yi Kırgız sanat adamı Abdumomunov'u anma yılı ilan edilmesi önerisinde bulunduğu ve önerinin toplantı katılımcıları tarafından destek aldığı ifade edildi.

Söz konusu önerinin gelecek yıl yazarın doğumunun 100. yılı kutlanması ile ilgili olduğu bildirilen açıklamada, yazarı anma yılı kapsamında kültürel etkinliklerin yanı sıra bilimsel konferansların düzenlenmesi planlandığı aktarıldı.

TOKTOBOLOT ABDUMOMUNOV KİMDİR?

Kırgızistan halk yazarı, oyun yazarı ve senarist, Kırgız SSC'nin Onurlu Sanat İşçisi, Toktogul Satılganov'un adını taşıyan Kırgız SSR Devlet Ödülü sahibi Toktobolot Abdumomunov, 1922 yılında Çüy bölgesine bağlı Kemin ilçesinin Atake köyünde doğdu.

Abdumomunov bir öğrenci olarak, sık sık tiyatroya gitti ve sahne sanatları için büyük bir sevgi geliştirirken, kariyeri "Kumduu Çap" ve "Kurman" oyunlarıyla başladı. Abdumomunov, yaşamının sonuna kadar 30'a yakın oyun yazarken, oyunları düzenli olarak Kırgız tiyatrolarında sahnelendi.

Halkla ilişkiler konusunda da aktif olan Abdumomunov, 1959-1971 yılları arasında Kırgızistan Yazarlar Birliği Birinci Sekreteri, 1974-1987 yılları arasında Kırgızistan Tiyatro Topluluğu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal drama alanındaki en iyi oyunların layık görüldüğü Toktobolot Abdumomunov Edebiyat Ödülü 1991 yılında verilmeye başlandı. Abdumomunov, 1989 yılında 67 yaşında hayatını kaybetti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

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