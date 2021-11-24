2022 Yılı SOGEP Ön Bilgilendirme Toplantısı
Ajansımız tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14. 30'da Ön Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.
Ajansımız tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14. 30'da Ön Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.
Kayıt için: https://us06web. zoom. us/meeting/register/tZwodOGorjIrGdJCXiYJXCDZHToVDk6jr16O
Toplantı Numarası: 885 3800 9136
Şifre: 058147
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