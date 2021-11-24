2022 Yılı SOGEP Ön Bilgilendirme Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Yılı SOGEP Ön Bilgilendirme Toplantısı

Habermetre - Haberler | Toplum
2022 Yılı SOGEP Ön Bilgilendirme Toplantısı

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14. 30'da Ön Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14. 30'da Ön Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Kayıt için: https://us06web. zoom. us/meeting/register/tZwodOGorjIrGdJCXiYJXCDZHToVDk6jr16O

Toplantı Numarası: 885 3800 9136

Şifre: 058147

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title