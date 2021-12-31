2022 yılı müjdeler ile başlayacak

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. 2021 yılının Düzce Belediyesi için dolu dolu geçtiğini aktaran Başkan Özlü, 2022 yılının ilk günlerinde Düzcelilere bir müjdesinin olduğunu kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Özlü yeni yılın dolu dolu geçeceğini kaydederken yeni yılın ilk günlerinde Konuralp bölgesine bir müjde vereceğini duyurdu.

2022 yılının şehre güzellikler getireceğini kaydeden Başkan Özlü; "Değerli hemşehrilerim, 2022 şehrimize güzellikler, müjdeler getiriyor! Değerli Düzcelileri ve özellikle Konuralp bölge halkını yakından ilgilendiren önemli gelişmeleri yılın ilk günlerinde sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Bundan sonra durağan değil, dinamik bir Konuralp göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni hedefler yeni projeler

Başkan Özlü, yeni yıl mesajına şu şekilde devam etti; "2021 yılının ilk aylarında dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı bir takım eksiklikler yaşasak dahi, ardından gelen süreçte Düzce'miz için çizdiğimiz yol haritamızı uygulamaya koyduk. Eğitim noktasında yapılan çalışmalardan Millet Bahçemize, mahallelerimize yönelik çalışmalardan alt yapı düzenlemelerine, hava kalitemizin arttırılmasından trafik sorununun çözülmesine kadar şehrimiz için önem arz eden birçok konuyu gündemimize alarak, özverili şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yılın son günlerinde ilimiz tarihinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz 'İktisat ve Kalkınma Kongresi' ile de şehrimizin tarım, turizm, ticaret ve sanayi konularında 2053 vizyonuna dair alt yapı oluşturma çabası içerisine girdik. Yeni yılda da şehrimizin, bölgemiz ve ülkemiz genelinde her alanda daha da ileri gitmesi, vizyonu ve misyonu ile örnek teşkil edecek projeleri tek tek hayata geçirerek ülkemize katma değer sağlaması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünerek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendireceğiz. Çalışacağız ve üreteceğiz. Yeni hedefler, yeni projeler ve ilimizi daha da ileriye taşıyacak yatırımlarla yeni bir yıla girmenin mutluluğunu değerli hemşerilerimle paylaşıyor, 2022'nin şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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