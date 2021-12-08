2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi 13. 12. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.
MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi 13. 12. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.
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