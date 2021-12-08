2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi - Haberler
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2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi

2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi 13. 12. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi 13. 12. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

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