2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı - Haberler
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2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı

2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı ile 2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Esasları ekte sunulmuştur.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı ile 2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Esasları ekte sunulmuştur.

2022 Yılı Mahalli Planda yer alan kurs ve seminerler, Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülüne işlenmiş olup, başvuru yapmak isteyenler kendi kişisel Mebbis şifreleriyle giriş yaparak 'Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülünden' başvurularını yapabilirler.

İletişim için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi irtibata geçebilirsiniz.

2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı için tıklayınız.

2022 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Esasları için tıklayınız.

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