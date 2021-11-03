2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası saygınlığı olan öğretim elemanlarının Türk yükseköğretim kurumlarına davetleri ve istihdamları üzerine ciddi bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Özvar, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türk yükseköğretim kurumlarının yayın sayılarına bakıldığında son 5 yılda kayda değer bir artış yaşandığını belirten Özvar, 2015'te 44 bin dolayında yayın varken 2020'de bu sayının 56 bin 500'ü geçtiğini söyledi.

Atıf sayıları hakkında da verileri paylaşan Özvar, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında yayınları domine eden bazı üniversiteler öne çıkıyor. YÖK olarak bu üniversiteleri çok yakından takip ettiğimizi ve üniversite yönetimleri ile tam bir eş güdüm halinde çalıştığımızı ifade etmek isterim." dedi.

Üniversite sıralamaları konusunda çeşitli politika belgelerindeki hedefleri dile getiren Özvar, bu konuda üniversitelerle çok yakından çalıştıklarını dile getirdi.

Farklı kurumların sıralamalarında farklı parametreler bulunduğuna değinen Özvar, amaçlarının nitelikli üretim ve yayın yoluyla sıralamalara girmek olduğunu belirtti. Uluslararası saygınlığın da önemine dikkati çeken Özvar, "YÖK olarak yeni dönemde sıralamalar kadar üniversitelerimizin saygınlığını ilk plana alacağız." diye konuştu.

Yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerini ifade eden Özvar, "Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine bir üçüncü konuyu daha eklemek istiyoruz. Uluslararası saygınlığı olan öğretim elemanlarının mümkün olduğu kadar Türk yükseköğretim kurumlarına davetleri ve istihdamları üzerine ciddi bir çalışma başlattık. 240 bin dolayında uluslararası öğrencimiz var. Öğrenci sayısının artırılmasına yönelik hedefleri YÖK olarak benimsediğimizi bilmenizi istedim. Türk dünyasından gelen öğrenci sayısı, toplam içerisinde beşte biri kadardır." dedi.

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinin yüzde 1'inden fazlasını reklam için harcayamayacaklarına işaret eden Özvar, bu konunun AR-GE harcamaları ile bağlantısı konusundaki mevzuatı anlattı.

Erol Özvar, vakıf üniversitelerini de araştırma üniversitesi konsepti içerisinde yeni dönemde değerlendireceklerini belirtti.

Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, "Dün itibarıyla kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadardır." bilgisini verdi.

Haberi Kaydet