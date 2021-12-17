2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Ekonomik kriz siz yok deseniz de her gün etkisini hissettiriyor. Sosyal ve siyasal alana sirayet ederek çoklu kriz özellikleri gösteriyor. Vatandaş alım gücünü her gün kaybediyor." dedi.

2022 yılı bütçe görüşmelerinin son günde HDP Grubu adına söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, döviz kurundaki yükselme nedeniyle bütçenin kadük hale geldiğini, bütçeyle ilgili bütün öngörülerin boşa düştüğünü öne sürdü.

Oluç, döviz kurundaki yükselmenin ithalatı ve enerji fiyatlarını doğrudan belirlediğini belirtti.

Ek bütçe yapılacağı iddialarına da değinen Oluç, "Aslında bu bütçenin geri çekilerek revize edilmesi gerekirdi. Bütçe tercihlerinin değiştirilmesi, halkın ihtiyaçlarına göre yeni bir bütçe hazırlanması gerekirdi ama bu iktidarın bunu yapacak mecali de yok, vizyonu da yok." dedi.

Ekonomik krizin tohumlarının 2015'te atıldığını, 2018'de başladığını savunan Oluç, "Ekonomik kriz siz yok deseniz de her gün etkisini hissettiriyor. Sosyal ve siyasal alana sirayet ederek çoklu kriz özellikleri gösteriyor. Esnaf, alıp satamıyor, hatta son haftalarda fiyat belirleyemiyor. Vatandaş alım gücünü her gün kaybediyor. Türk lirası, değersiz pul haline getiriliyor. Kim yapıyor bunları? Bu iktidar yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın ömrünü uzatmak için "yeni ekonomik model"den bahsettiğini ileri süren Oluç, modeli "çelişkiler modeli" olarak tanımladı. Oluç, iktidarın her yıl bir yeni ekonomi programı yarattığını, ülke ekonomisini batırdığını, Türkiye'yi tarımda dışa bağımlı hale getirdiğini savundu.

Gençlerin iş bulma umudunu yitirdiğini söyleyen Oluç, yoksulluk ve işsizliğin gençleri, en çok da genç kadınları vurduğunu kaydetti.

İktidarın, kutuplaştırma ve gerginlik yaratma üstadı olduğunu iddia eden Oluç, "Kendisini sınırlar içinde ve dışında Kürtlere karşıtlık üzerinden var eden bu yeni rejim, Kürt sorununu da çözümsüz hale getirmiştir. Önce Kürtleri sonra Kürtçeyi daha sonra Kürt sorununu şimdi ise Kürtlerin siyasal temsilini inkar eden bu rejim demokratik ve barışçıl bir rejimi de reddetmektedir." diye konuştu.

Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da iktidarın, Türkiye'ye, tarihin hiç görmediği en ağır ekonomik, siyasal, toplumsal krizi yaşattığını savundu.

"Türkiye halkları, yurttaşları demokrasi, ekonomik refah, barış istiyor. Türkiye halkları kan ve gözyaşı istemiyor." ifadesini kullanan Beştaş, iktidarın Kürt sorununun çözümünde güvenlikçi politikaları tercih ettiğini öne sürdü.

Parlamentoda "kadınlarımız" kavramına hep karşı çıktıklarını aktaran Beştaş, "Biz 'erkeklerimiz' demiyorsak, lütfen erkekler de 'kadınlarımız' demeyiversin. Kadınlar devletin, partinin, milletin, ailenin ve siz erkeklerin uzantısı değildir. HDP yönetiminde, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi mutlaka hayata geçireceğiz, kadın bakanlığını kuracağız ve bu Genel Kurulda kadın bakanlığı bütçesini hep birlikte tartışacağız çünkü bu iktidarı, biz kadınlar göndereceğiz." diye konuştu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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