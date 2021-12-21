VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - 2022 Yılı Antrenör ve Hakem Vize Süresi Uzatıldı 21-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 178

2022 Yılı Antrenör ve Hakem Vize işlemleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Antrenörlerimiz başvurularını öncelikle e-devlet üzerinden yapacaklar.

Başvurunuzu aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz;

E-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi Portalına giriş yapın,

Sırasıyla; önce Spor Elemanı sonra Seminer Başvuru Sekmelerini tıklayın,

Açılan sayfa üzerinden bilgilerinizi ve Kick Boks Federasyonu Antrenör Gelişim Semineri' ni seçerek kayıt işlemlerinizi tamamlayınız.

Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra Garanti Bankası şubelerine giderek TC Kimlik Numaraları ile Kurum Ödemeleri/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Kurum Ödemelerinden kendi isimlerine çıkan Seminer Ücretini (900, 00-TL) ödeyin.

Ödeme İşleminiz tamamlandıktan sonra Online Vize Seminerine katılmak için talimatta yazan evrakları Federasyonumuza gönderiniz.

Hakemlerimiz doğrudan vize ücreti olan 600, 00-TL yi federasyon hesabına yatıracaklardır.

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