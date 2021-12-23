2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU İLANI

Başkanlığımız öğretim elemanlarının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri akademik faaliyetlerine yönelik Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci 06 Ocak 2022 tarihinde başlayacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Başkanlığımız Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan "2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi" aşağıda belirtilmiştir.

2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜREÇ 06. 01. 2022 12. 12. 2022 Öğretim Elemanlarının YÖKSİS'ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması. 13. 01. 2022 16. 01. 2022 İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi. 17. 01. 2022 20. 01. 2022 Enstitü Müdürü tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi. 21. 01. 2022 23. 01. 2022 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi. 24. 01. 2022 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Başkanlığımız web sitesinde ilan edilmesi. 24. 01. 2022 28. 01. 2022 Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na yazılı olarak itiraz edilmesi. 29. 01. 2022 31. 01. 2022 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırılması. 03. 02. 2022 Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait kesin listelerin Başkanlığımız web sitesinde yayımlanması.

Başvuru yapacak öğretim elemanlarımız tarafından;

• 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvurusu için 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin "Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı" https://yoksis. yok. gov. tr sayfasından alınarak imzalanıp başvuru dosyasına eklenir.

• Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi başvuru sahibi tarafından imzalanarak dosyaya eklenir.

• Hazırlanan başvuru dosyası belirtilen tarihlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalının Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilir.

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız.

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