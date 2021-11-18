TEKİRDAĞ (Habermetre) - Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tekirdağ İli 2022 Yılı Derin Kuyu Pompa Motorları (4 Bölge) Demontaj, Montaj, Arıza Tespiti, Boru İlavesi, Pompa Kurtarma ve Kuyu İnkişafı Hizmeti Alımı İşi (İhale No: 2021/743521) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü 13/12/2021Saat: 10: 00DİĞER İHALELERTalepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı 2022 Yılı (2 Kısım ) Temiz Su Terfi Pompa Motor Bakım Onarım Hizmeti Alım İşi (İhale No: 2021/743791)Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tekirdağ İli 2022 Yılı Derin Kuyu Pompa MoDoğrudan Temin ve Saati: 23/11/2021-11: 00Doğrudan Temin ve Saati: 22/11/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 19/11/2021-11: 00

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