2022 Yağlı Güreş Forumu Antalya'da gerçekleştirildi

ANTALYA (DHA) - Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen '2022 Yağlı Güreş Forumu', büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Antalya'da yapılan foruma; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve birlik üyesi belediye başkanları katıldı. Forumda Alanya'yı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Alaattinoğlu, Mehmet Babaoğlu ve Hacı Mevlüt Zavlak temsil etti.

ŞEREF EROĞLU: HEDEF YAĞLI GÜREŞİ İLERİYE TAŞIMAK

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