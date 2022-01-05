2022 VALORANT Challengers'ta Mücadele Edecek Takımların Listesi
2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi
VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.
Kayıtlar 9 Ocakta Bitiyor!
9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli olacak.
2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi
2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi hergün güncellencektir. Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Başvuru No: TAKIM İSMİ Başvuru No: TAKIM İSMİ Başvuru No: TAKIM İSMİ 1Lions E-Sports 51Surreal Esports 101WEDA Esports 2Team Lixa 527 States Esports 102Nightmare Of Regrenade 3Karagümrük Esports 53We Are Turks Young 103Never Give Up 4Thunderbolts Gaming 54turkishnewstars 104Big Special Esports 5Turgutlu Belediyesi Esports 55TETA Esports 105PANKED 6BELA Esports 56GrcnFrox 106Lurk Atıyorum 7Mad MAre 57Şahangiller Espor 107Logie 8ADAMSIZLAR 58Ressentirr E sports 108mix5 9Red Massive 59Sivasspor E-Spor 109ALLSTAR 10Atlantis 60PCIFIC 110ETRENAL 11Pizza Gangstaları 61Undead Army 111 12Valorant Silahlı Kuvvetleri 62SSH E-Sports 112 13DUASI KABUL OLAN BEŞLİ 635 ORGLESS 113 14NYKS 64Power of Tanks 114 15Unknownpros 65Queens 115 16Wırtwo E-Spor 66Scales Esprts 116 17redlight 67We Are Turks 117 18w0wClan 68Demon Hunters 118 19One Punch 69Groupe B 119 20Fear Never Ends 70Dark Wizard 120 21Eternal FIRE 71KOU Espor 121 22BBES 72TEAM QUİCKEN 122 23Kıyıcı eSports 7390s 123 24Fenerbahçe Espor 74Focal 124 25Canis Major 75FakMayLayf 125 26fastPay Wildcats 76KNAVES E-SPORTS 126 27Euage Team 77Golden Born 127 28Overflow 78101 King 128 29Black 79Now You See Me 129 30Shazam 80FBSM ESPORTS 130 31GODS 812L8 131 32Phoenix Feather 82Golden Grifin 132 33VIRTUE E SPOR 83Voltran Esports 133 34Küçükçekmece Espor 84Originals 134 35Gaziantep E-Spor 85DRAGONS 135 36Merlyn Esports 862012 BARÇA 136 37Venom Cloud 7 87BananaGang 137 38Duelists 88Never Give Up 138 39Little Monks 89Team RIPPERS 139 40E-Natolian Sports Club 90Random Five 140 41Celestial World 91The Chosens 141 42Parla Sports 92fat zarganas 142 43Shunrain Esports 93BEDELSİZLER 143 44Zamparas 94WhitePhoenix 144 45Redzone 95Galakticos 145 46Zero Zone 96Kafalar Esports 146 47Godzilla e-Sports 97Paradise PlayerS&EsportS 147 48Unnamed Project 98Steel Guards Esprots 148 49Güplüce Gaming 99Beşiktaş Esports 149 50DefendYourSelf 100TEAM MANGAL 150
2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi hergün güncellencektir.
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