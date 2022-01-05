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2022 VALORANT Challengers'ta Mücadele Edecek Takımların Listesi

2022 VALORANT Challengers'ta Mücadele Edecek Takımların Listesi
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

Kayıtlar 9 Ocakta Bitiyor!

9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli olacak.

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi

Başvuru No: TAKIM İSMİBaşvuru No: TAKIM İSMİBaşvuru No: TAKIM İSMİ1Lions E-Sports51Surreal Esports101WEDA Esports2Team Lixa527 States Esports102Nightmare Of Regrenade3Karagümrük Esports53We Are Turks Young103Never Give Up4Thunderbolts Gaming54turkishnewstars104Big Special Esports5Turgutlu Belediyesi Esports55TETA Esports105PANKED6BELA Esports56GrcnFrox106Lurk Atıyorum7Mad MAre57Şahangiller Espor107Logie8ADAMSIZLAR58Ressentirr E sports108mix59Red Massive59Sivasspor E-Spor109ALLSTAR10Atlantis60PCIFIC110ETRENAL11Pizza Gangstaları61Undead Army11112Valorant Silahlı Kuvvetleri62SSH E-Sports11213DUASI KABUL OLAN BEŞLİ635 ORGLESS11314NYKS64Power of Tanks11415Unknownpros65Queens11516Wırtwo E-Spor66Scales Esprts11617redlight67We Are Turks11718w0wClan68Demon Hunters11819One Punch69Groupe B11920Fear Never Ends70Dark Wizard12021Eternal FIRE71KOU Espor12122BBES72TEAM QUİCKEN12223Kıyıcı eSports7390s12324Fenerbahçe Espor74Focal12425Canis Major75FakMayLayf12526fastPay Wildcats76KNAVES E-SPORTS12627Euage Team77Golden Born12728Overflow78101 King12829Black79Now You See Me12930Shazam80FBSM ESPORTS13031GODS812L813132Phoenix Feather82Golden Grifin13233VIRTUE E SPOR83Voltran Esports13334Küçükçekmece Espor84Originals13435Gaziantep E-Spor85DRAGONS13536Merlyn Esports862012 BARÇA13637Venom Cloud 787BananaGang13738Duelists88Never Give Up13839Little Monks89Team RIPPERS13940E-Natolian Sports Club90Random Five14041Celestial World91The Chosens14142Parla Sports92fat zarganas14243Shunrain Esports93BEDELSİZLER14344Zamparas94WhitePhoenix14445Redzone95Galakticos14546Zero Zone96Kafalar Esports14647Godzilla e-Sports97Paradise PlayerS&EsportS14748Unnamed Project98Steel Guards Esprots14849Güplüce Gaming99Beşiktaş Esports14950DefendYourSelf100TEAM MANGAL150

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi hergün güncellencektir.

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