2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları sona erdi

ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 24 kategoride 7-18 yaş aralığında 2 bin 34 sporcu mücadele etti. Şampiyonada derece elde eden 220 sporcu, milli takım havuzuna girdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, TSF Yönetim Kurulu üyeleri, sporcular, veliler, antrenörler ve hakemler katıldı.

Tulay, törende yaptığı konuşmada, 6 ay içerisinde böyle büyük bir organizasyonu iki defa gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi.

Şampiyona boyunca her tur öncesi velileri dinlemeye ve geleceğin büyük ustalarıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Tulay, "Değerli ekibimiz aylar süren ve her türlü hassasiyetin düşünüldüğü özenli bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kafilelerin otel konaklamalarına, salonlarımızın düzeninden veli toplanma alanlarına kadar her şey en ince ayrıntısıyla düşünüldü. Federasyonumuz yine organizasyon kalitesiyle adından söz ettirdi, Türk satrancı yine en zoru başardı." diye konuştu.

Tulay, "Satranç sporumuzun gelişiminde büyük katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasına, Arzum ailesine, Güriş Holdinge teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.