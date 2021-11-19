BURSA (Habermetre) - 19 KASIM 2021

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2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da dev konser

BURSA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına 'Türk Dünyası Şaheserleri' konseri düzenlendi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da TÜRKSOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TRT Avaz, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Bursa Kültür A. Ş. işbirliğinde hazırlanan 'Türk Dünyası Şaheseri Konseri', Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Kültür Bakanlığı İdari İşler Başkanı Akif Marifli, Azerbaycan TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Türk devletlerinden Bursa'ya okumaya gelen öğrenciler ve Bursalı sanatseverler katıldı.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ile Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilan edilen "Nizami Yılı' kapsamında hazırlanan konser, Edirne ve Tekirdağ'ın ardından Bursa'da sahnelendi. Yeniden düzenlenerek bestelenen Nizami Gencevi ve Yunus Emre eserlerinin dünya prömiyerinin yapıldığı konseri, Özbekistan'dan Şef Alibek Kabdurahmanov ile Türkiye'den Şef Eral İnal yönetti. Ata topraklarından Bursa'ya gelen sanatçılar, BBDSO eşliğinde sahne aldı. Konserde, orkestra ve sanatçılar performanslarıyla dinleyenlerden alkış aldı.

Konserde, Azerbaycan'dan Kontr Tenor İlham Nazarov, 'kanun'da Çinara Heydarova, Özbekistan'dan Bariton Nosir Yusupov, 'nay'da Bekzot Turayev, Kazakistan'dan 'kıl-kopuz'da Akyerke Tajibayeva, Bas Tair Tajigulov, Soprano Nazım Sagıntay, Kırgızistan'dan 'komuz'da Saliya Emilbekova, Tenor Aybek Saralayev, soprano Ayzirek Mominova, Türkiye'den 'ney'de Süleyman Yıldırım, Solist Nilgün Kızılcı, 'keman'da Gökçe Özler, 'piyano'da Begümhan Kes sahne aldı. Sanatçıların performanslarıyla büyük beğeni aldığı gecede, usta bestekarlara da çiçek takdim edildi.

Konserin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Şefler Kabdurahmanov ve İnal'a günün anısına çiçek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise BBDSO'ya plaket takdim etti. Başkan Alinur Aktaş ayrıca geceye katılan diğer konuklara da plaket verdi.

Sanatçılar için sanatseverlerden alkış isteyen Başkan Alinur Aktaş, "Gönül dünyamızın iki değeri olan Nizami Gencevi ve Yunus Emre'yi minnetle anıyoruz. TÜRKSOY tarafından düzenlenen konserde, Bursa'mızın gururu Senfoni Orkestrası'nı ve Türk dünyasından gelen sanatçıları keyifle dinledik. İnşallah önümüzdeki sene buna benzer akşamları çok yaşayacağız. Sanatçılara ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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