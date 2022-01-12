2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Belgrad'da tanıtıldı

BURSA (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın tanıtım günü etkinliği düzenlendi.

Belgrad'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberlerindeki heyet, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Stanko Blagojevic ve Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic ile bir araya geldi.

Bursa'ya ait geleneksel yemekler, çini işçiliği, geleneksel yöntemle havlu yapımı ve Hacivat-Karagöz gösterilerinin yapıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Belgrad Belediye Başkanı Radojicic, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, bu etkinliğin hazırlıklarını haber verdiğinde, Bursa'nın nasıl bir şehir olduğunu bilmiyordum. Bugün buradaki video, fotoğraf ve sunumlardan anladım ki Bursa dünya üzerindeki en güzel şehirlerden biri." dedi.

Bursa'yı Belgradlılara en güzel şekilde sunmak istediklerini ifade eden Radojicic, "Bu şehri güzel yapan etkenlerin, şehrin kültür, tarih ve ekonomisi olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Bursa'nın en iyi şekilde tanıtılacağına emin olduğunu dile getiren Radojicic, "Bu tanıtım sayesinde Bursa'yı daha iyi bir şekilde tanıtabilecek ve şehre olan ilgiyi artırabileceksiniz." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki iş birliğinin, şehirler arasındaki iş birliğini de artırdığını söyleyen Radojicic, "Hedefimiz bu iş birliğini halk arasında da yaymak. Bu vesileyle yapacağımız projelerimizle birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu gösterebileceğiz." sözlerini sarf etti.

"İki ülke, her ne kadar sınır komşusu olmasa da birbirini komşu olarak görüyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic'in daveti üzerine, Avrupa Kültür Başkenti unvanını alan Novi Sad'daki etkinliklere katılacaklarını aktararak, "Bursa, TÜRKSOY tarafından ifade edildiği gibi '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi." açıklamasında bulundu.

Bu unvanın kazanılmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, bakan yardımcılarının ve ekiplerinin katkılarının çok olduğunu ifade eden Aktaş, "Bu kapsamda 2022 yılı içinde Kültür başkenti unvanımızla şairler şehri Novi Sad ve yeşil Bursa'mız arasında karşılıklı etkileşimin artması için Sırp mevkidaşlarımızla iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." görüşünü paylaştı.

Aktaş, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa' ile Sırbistan'ın en büyük şehri ve başkenti olan Belgrad'ı bir araya getiren bu organizasyon, güzel şeylere vesile olacak." ifadesini kullandı.

Bursa'nın daima tarihe yön veren bir şehir olduğunu kaydeden Aktaş, "Bursa'nın 8 bin 500 yıllık bir geçmişi var. Farklı medeniyetlerin yaşamış olması ve Bursa'da izlerini bırakmış olmaları hem gastronomi açısından hem tarih ve kültür açısından hem de doğa açısından müthiş bir zenginlik olarak turistlere yansımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın, Balkanlar'ın temsil merkezi olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Şehirde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Makedonya'dan Bursa'ya göç etmiş yüzlerce binlerce aile var." bilgisini verdi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin son dönemde en yüksek seviyesine çıktığını belirten Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in destekleri sayesinde iki ülke, her ne kadar sınır komşusu olmasa da birbirini komşu olarak görüyor." dedi.

"Su sesi ve kanat şakırtılarından, billur bir avize Bursa'da zaman"

TÜRKSOY Genel sekreteri Düsen Kaseinov, "TÜRKSOY, üye ülkelerimiz ile dost ve kardeş halklarımız arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi, sanatımızı, gelenek ve göreneklerimizi araştırmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kılmayı hedeflemektedir." açıklamasında bulundu.

Pek çok kültürel, sanatsal, tarihi değerlerin bulunduğu Sırbistan ve TÜRKSOY arasında iş birliğinin giderek geliştiğini dile getiren Kaseinov, "Geçtiğimiz nisan ayında teşkilatımız ve Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı bu iş birliğine yeni bir boyut kazandırmıştır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ise sözlerine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtılarından, billur bir avize Bursa'da zaman" dizeleriyle başladı.

Bursa'nın İstanbul'dan sonra, Türkiye'yi, Anadolu'yu, Türkistan kültürünü anlatan en başta şehirlerden biri olduğunu ifade eden Demircan, "Belgrad'a ilk defa geldim. Çok güzel bir şehir. Modern tarafları çok iyi. Bütün Balkan coğrafyasına bakarken kendimizi, bu kültürel yakınlıktan olsa gerek, evimizde gibi hissediyoruz." görüşünü dile getirdi.

2019'da Kovid-19 salgınından önce Sırbistan'dan Türkiye'ye giden ziyaretçi sayısının 300 bin, Türkiye'den Sırbistan'a giden ziyaretçi sayısının ise 50 bin olduğunu hatırlatan Demircan, "Bu yıl salgına rağmen 220 bin Sırp Türkiye'ye, 50 bin vatandaşımız da Sırbistan'a gelmiş." bilgisini paylaştı.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının yakın iş birliğinin, bütün tabana yayıldığını belirten Demircan, ekonomik ve kültürel alandaki gelişmelerin cumhurbaşkanlarının yakın diyaloğu sayesinde hızla ilerlediğini vurguladı.

Turizmin, ekonomiyi güçlendirmek için katkısının büyük olduğunu ifade eden Demircan, "Burada kurulan her türlü ilişki, neticesinde hem kültürel bağları hem de sanayi, ticaret ve karşılıklı iş birliğini geliştirmenin zeminini oluşturmaktadır." dedi.

Ziyaretin asıl amacının Avrupa Kültür Başkenti Novi Sad'ı ziyaret etmek olduğunu anımsatan Demircan, "Kültür başkentlerinin, şehre nasıl bir dinamizm getirdiğini ve hareketlenme sağlandığını, '2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul' sürecinde yaşadık. Gerçekten şehre çok büyük heyecan getiriyor." diye konuştu.

Demircan, "Bursa, geçmiş tarihlerde İpek Yolu'nun, ticaret yollarının merkezinde. Dolayısıyla, aslında çok faklı kültürlere açık olması sebebiyle sanayisi ve ticareti de güçlü. Bursa, Dünya Kültür Başkenti olmayı hak eden şehirler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA - Son Dakika Haberleri

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