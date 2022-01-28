2022 TGF Golf Milli Takım aday kadro kış kampı başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Golf Milli Takım aday kadro kış kampı, Antalya Belek'te başladı.

TGF Golf Milli Takımı aday kadro kış kampı, 22 golfçünün katılımıyla 27-31 Ocak tarihleri arasında Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan ve The Pasha golf sahalarında yapılacak. Kampta sporcuların; fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini arttırıp, oyuncuların başarısını daha yukarıya taşıyacak çalışmalar hedefleniyor.

Milli takım aday kadro kış kampında, TGF Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde; Sude Bay, Petek Peker, Ilgın Zeynep Denizci, Zeynep Sualp, İrem Demir, Ayşe Demir, Deniz Kaya, Deniz Sapmaz, Almina Erdoğan, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Kadirhan Yener, Bayram Bahri Kara, Berk Çelik, Cem Başpınar, Görkem Karakartal, Berkay Ayyıldız, Arjin Yalçınkaya, Fırat Genelioğlu, Can Marko Özdemir, Hasan Şekeroğlu ve Mert Karabıyık yer alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor