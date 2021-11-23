Yarı yıl tatili için geri sayım başladı. Öğrenci ve veliler, yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin akademik takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki 2022 Sömestr ne zaman başlıyor? Yarı yıl tatili ne zaman? detaylar haberimizde.

2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre 2022 sömestr tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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