2022 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı? İstanbul'da ne zaman final oynanacak? 2023 mü 2022 yılında mı?

Bugün Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekilecek. Bunun ardından vatandaşlar kuralar neden İstanbul'da çekiliyor araştırıyor. Gündemin merak edilen konularının başında da 2022 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı? 2023 mü 2022 yılında mı? İstanbul'da ne zaman final oynanacak? geliyor. Peki, İstanbul'da final hangi yıl oynanacak? İşte tarihi...

En merak edilen konular arasında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak geliyor. Peki, 2022 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı? 2023 mü 2022 yılında mı? İstanbul'da ne zaman final oynanacak?

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19:00'da İstanbul'da çekilecek. Kura çekiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta yer alacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

FİNAL İSTANBUL'DA MI OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023 finali İstanbul'da oynanacaktır. Bugün yapılan kura çekimlerinin ardından vatandaşlar 2022 finali İstanbul'da mı oynanacak merak etti. Fakat dediğimiz gibi İstanbul'daki final 2023 yılında oynanacak.

İSTANBUL'DAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ SENE YAPILACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma Mayıs 2023'te Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.