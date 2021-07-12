2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
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2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
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2022'nin planını şimdiden yapmak isteyenler gelecek yılın dini günlerini araştırıyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı günleri…

Dini günler hakkında araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar gelecekteki dini günleri de araştırırken planların yapılıyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri de 2022 Ramazan bayramı oldu. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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