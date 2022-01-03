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2022 polis maaşı ne kadar oldu?

2022 polis maaşı ne kadar oldu?
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur zamları netleşmeye başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası birçok detay merak edilirken 2022 polis maaşı ne kadar oldu, merak edildi.

2022 polis maaşının ne kadar olduğu son enflasyon açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, 2022 polis maaşı ne kadar oldu? İşe, detaylar…

2022 POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 - 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638

Memur (9/1) 4.424 - 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070

Şef (7/1) 4.789 - 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675

Ebe (9/1) 5.244 - 6.684

Programcı (9/1) 5.395 - 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730

Polis (11/1) 6.502 - 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773

Komiser (8/1) 6.987 - 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988

Uzman (7/1) 7.915 - 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

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