2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları sona erdi

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Paralimpik Kış Oyunları sona erdi.

80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda bu yıl 13. kez gerçekleştirilen oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yaptı.

49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer aldığı organizasyonda, 6 branşta mücadele yaşandı. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarının yer aldığı organizasyonda, 78 yarış düzenlendi.

Pekin'deki oyunlara ülkelerindeki savaşa rağmen üst düzey performans gösteren Ukraynalı atletler damgasını vurdu. Ev sahibi Çin'den sonra en fazla madalya kazanan ülke Ukrayna oldu.

Ukraynalı biatlet Anastasiia Laletina, babasının Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından yakalandığını öğrendikten sonra geçen salı günü Pekin Paralimpik Oyunları'ndaki yarışmasından çekildi. Ukraynalı biatlet Liudmyla Liashenko ise, Harkov'daki evinin bombalanarak yıkılmasından bir gün sonra bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

18 altın, 20 gümüş ve 23 bronz ile toplamda 61 madalya kazanan ev sahibi Çin'i, 11 altın, 10 gümüş ve 8 bronz ile toplamda 29 madalya kazanan Ukrayna takip etti. Kanada ise 8 altın, 6 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 25 madalya kazandı ve oyunları 3. sırada bitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle oyunlar, savaşın gölgesinde geçti.

IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamadı.

Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.