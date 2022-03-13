2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi

Çin'de düzenlenen 2022 Paralimpik Kış Oyunları, başkent Pekin'deki "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum'da düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Uluslararası Paralimpik Oyunlar Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'un katıldığı törende paralimpik oyunlar bayrağı, 2026 Paralimpik Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerine devredildi.

Tören, Pekin Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakalardan kesitlerin yer aldığı, sporcuların mücadele azmine tanıklık eden görüntülerle açıldı.

IPC Başkanı Andrew Parsons, törende yaptığı konuşmada, Çin'e organizasyona ev sahipliği için teşekkür ederek "Sade, zevkli ve güvenli paralimpik oyunlar vadettiniz; ilham verici, ihtişamlı ve güvenli organizasyon gerçekleştirdiniz. Çin gelecek paralimpik oyunlar için çıtayı yeni seviyeye yükseltti." dedi.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar geleneğine uygun olarak, paralimpik oyunlar bayrağı gönderden indirilerek Pekin Belediye Başkanı Çın Cining tarafından, IPC Başkanı Parsons'a, ondan da gelecek Kış Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak Milano'nun Belediye Başkanı Yardımcısı Anna Scavuzzo ve Cortina'nın Belediye Başkanı Gianpietro Ghedina'ya teslim edildi.

İtalya'nın bayrağı devralmasının ardından Milano ve Cortina Paralimpik Oyunları'nı tanıtan bir film gösterildi.