2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak... - Haberler Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak...

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.'si oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.'si oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Olimpiyat, Pekin, Spor, Haber

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