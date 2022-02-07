2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.'si oldu.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B'de 1: 36.52'lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.'si oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor