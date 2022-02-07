2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor