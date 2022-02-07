2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun... - Haberler Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun...

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Macaristan, Pekin, Spor, Haber

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