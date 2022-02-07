2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı... - Haberler Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı...

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1: 27.102'lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1: 27.102'lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Türkiye, Pekin, Spor, Haber

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