2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1: 27.102'lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1: 27.102'lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor