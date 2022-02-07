Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı. - Haberler
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Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

AA, Emre Aytekin - Güncel
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Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Türkiye, Pekin, Spor, Güncel, Haber

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