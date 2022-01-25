2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 10 gün kaldı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için son 10 güne girildi.

4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Buz pateninde ise 1000 metre kısa mesafe süratte Furkan Akar, Pekin'de mücadele verecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları Pekin'in merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak ve snowboard müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de son günlerde Omicron ve Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkması, organizatörleri endişeye sevk ediyor.

Kapalı devre karantina uygulaması içinde organize edilmesi planlanan oyunlar için bilet satılmayacağı, izleyici gruplarının davetle müsabakalara getirileceği açıklanmıştı.

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, meşalenin 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacağı kaydedildi.