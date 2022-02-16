2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, Alp disiplini kayak erkekler slalom mücadelesini yarıda bıraktı.

Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini tamamlayamadı ve müsabakaya veda etti.

Müsabakada altın madalyayı, Fransız Clement Noel (1.44.09) kazandı. Gümüş madalyayı Avusturyalı Johannes Strolz (1.44.70), bronz madalyayı Norveçli Sebastian Foss-Solevaag (1.44.79) aldı.

Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu, 13 Şubat'ta yapılan büyük slalom yarışında 43'üncü olmuştu.