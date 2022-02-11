2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

AA, Emre Aytekin - Spor
 - Güncelleme:
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda erkekler bireysel büyük tepe elemelerinde yarışan Fatih Arda, 116 metrelik atlayışıyla 94.6 puan aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, yarın düzenlenecek birinci tur müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcu, 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçmiş fakat 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.

AA / Emre Aytekin - Spor

Kış Olimpiyatları, Türkiye, Fatih, Pekin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title