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2022 Pekin Kış Olimpiyatları

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.

İsveçli Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde devam edecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Pekin, Spor, Haber

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