2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yedi branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların üçüncü gününde, 7 branşta 9 madalya mücadelesi gerçekleştirildi.

Alp disiplininde, iki kategoride finaller yapıldı. Erkekler iniş disiplininde İsviçreli Beat Feuz 1.42.69'luk derecesiyle altın, Fransız Johan Clarey gümüş, Avusturyalı Matthias Mayer bronz, kadınlar büyük slalomda 1.55.69'luk süresiyle İsveçli Sara Hector altın, İtalyan Federica Brignone gümüş, İsviçreli Lara Gut-Behrami bronz madalya kazandı.

Zhangjiakou Ulusal Biatlon Merkezi'nde düzenlenen biatlon kadınlar bireysel 15 kilometre finalinde Alman Denise Herrmann 44.12.7'lik zamanıyla altın, Fransız Anais Chevalier-Bouchet gümüş, Norveçli Marte Olsbu Roeiseland bronz madalya elde etti.

Artistik buz pateni takımlar buz dansı serbest programda Rusya Olimpiyat Komitesi altın, ABD gümüş, Japonya ise bronz madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 15 yaşındaki Kamila Valieva ise zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Kısa kulvar sürat pateni finalleri, Kapalı Capital Stadı'nda düzenlendi. Kadınlar 500 metrede 42.488'lik derecesiyle İtalyan Arianna Fontana altın, Hollandalı Suzanne Schulting gümüş, Kanadalı Kim Boutin bronz, erkekler 1000 metrede ise Çinli Ziwei Ren 1.26.768'lik süresiyle altın, vatandaşı ?Wenlong Li gümüş, Macar Shaoang Liu bronz madalyaya uzandı.

Kayakla atlama karışık takımlar finalinde, 1001.5 puan toplayan Slovenya altın, Rusya Olimpiyat Komitesi gümüş, Kanada bronz madalyanın sahibi oldu.

Kanseri yendi, altın madalya kazandı

Kar kayağı erkekler eğimli stil finalinde 90.96 puan toplayan Kanadalı Max Parrot altın, Çinli Yiming Su gümüş, Kanadalı Mark McMorris bronz madalyaya ulaştı.

2018 yılında "Hodgkin lenfoma" kanserine yakalanan ve yaklaşık bir yıllık tedavinin ardından hastalığı atlatan 27 yaşındaki Parrot, altın madalyayı kazanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi.

Wüst tarihe geçti

Sürat pateni kadınlar 1500 metre finalinde 1.53.282'lik süresiyle Hollandalı Ireen Wüst, olimpiyat rekoru kırarak altın, Japon Miho Takagi gümüş, Hollandalı Antoinette de Jong bronz madalyayı boynuna taktı.

Sürat pateni tarihinin en başarılı sporcusu Wüst, bireysel kategorilerde 5 farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Gelecek ay emekliye ayrılacağını önceden duyuran 35 yaşındaki Ireen Wüst, kış olimpiyatlarındaki toplam madalya sayısının ise 12'ye (6 altın, 5 gümüş, 1 bronz) çıkardı.

İsveç zirveye çıktı

Oyunların üçüncü günü sonunda 3 altın madalyası bulunan İsveç, madalya tablosunda zirveye çıktı.

Genel klasmanda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyalı Rusya Olimpiyat Komitesi ikinci, 2'şer altın ve gümüş, 1 bronz madalya ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı.