2022 Pekin Kış Olimpiyatları
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra yükselerek 6'ncılığa çıktı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra yükselerek 6'ncılığa çıktı.
Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden Furkan, A Finali'ni beşinci sırada tamamlayan Macar Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görerek diskalifiye edilmesiyle derecesini yükseltti.
B Finali'ni ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanı 7'nci tamamlayan Furkan, Macar rakibinin derecesinin elinden alınmasıyla 6'ncılığa yükseldi ve Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek derecesine imza attı.
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.