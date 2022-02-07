2022 Pekin Kış Olimpiyatları
- Güncelleme:
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini büyük slalomda 48'nci oldu.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini büyük slalomda 48'nci oldu.
Kadınlar büyük slalomda mücadele eden Özlem, ilk inişini 1.15.98, ikinci inişini 1.14.75'lik dereceyle tamamladı.
28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.30.73'lük derecesiyle 48. sırada yer aldı.
Kadınlar büyük slalomda altın madalyayı İsveçli Sara Hector (1.55.69) kazandı. Gümüş madalya İtalyan Federica Brignone'nin (1.55.97) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Lara Gut-Behrami (1.56.41) aldı.
Özlem Çarıkcıoğlu, Türkiye'yi 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da aynı branşta temsil etmiş, müsabakaları 57. sırada tamamlamıştı.
Özlem, 9 Şubat'ta kadınlar slalom müsabakasında yarışacak.