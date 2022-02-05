2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.

Çin'in başkenti Pekin'de başlayan oyunların ilk madalya mücadelesi, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde gerçekleştirildi.

Müsabakayı ilk sırada bitiren Norveçli Therese Johaug, altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title