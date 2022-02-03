2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların yarınki açılış töreni öncesi gerçekleştirilen müsabakalarda, üç branşta elemeler yapıldı.

Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen curling karışık çiftler eleme grubunda ikinci, üçüncü ve dördüncü maçlar yapıldı.

İkinci karşılaşmalarda Çin, Avustralya'yı 6-5, İsveç, Çekya'yı 7-4, İtalya, ABD'yi 8-4, Büyük Britanya, Kanada'yı 6-4, üçüncü maçlarda İtalya, İsviçre'yi 8-7, Norveç ise ABD'yi 11-6 yendi.

Dördüncü müsabakalarda Çekya, Avustralya'yı 8-2, İsveç, Çin'i 7-6, İsviçre, Büyük Britanya'yı 8-7, Kanada ise Norveç'i 7-6 mağlup etti.

Genting Kar Parkı A & M Stadı'ndaki serbest stil kayak 1. eleme turu karşılaşmalarında, kadınlarda Avustralyalı Jakara Anthony, erkeklerde Kanadalı Mikael Kingsbury birinci oldu.

Buz hokeyinde kadınlar ön eleme maçları, Wukesong Spor Merkezi ve Pekin Ulusal Kapalı Stadı'nda yapıldı. Çekya, Çin'i 3-1, Kanada, İsviçre'yi 12-1, Japonya, İsveç'i 3-1, ABD, Finlandiya'yı 5-2 yenerek tur atladı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, İsveç, Pekin, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title