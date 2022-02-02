2022 Pekin Kış Olimpiyatları
AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling karışık çiftler eleme grubu müsabakalarıyla başladı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling karışık çiftler eleme grubu müsabakalarıyla başladı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda curling karşılaşmaları, Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çekya, Norveç'i, Çin de İsviçre'yi 7-6'lık skorla mağlup etti. Büyük Britanya, İsveç'i 9-5, ABD ise Avustralya'yı 6-5 yendi.
Oyunlar, yarın yapılacak curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla sürecek.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor