2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling karışık çiftler eleme grubu müsabakalarıyla başladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda curling karşılaşmaları, Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çekya, Norveç'i, Çin de İsviçre'yi 7-6'lık skorla mağlup etti. Büyük Britanya, İsveç'i 9-5, ABD ise Avustralya'yı 6-5 yendi.

Oyunlar, yarın yapılacak curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla sürecek.