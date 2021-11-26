2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabına Antalya ev sahipliği yapacak

ANTALYA (AA) - 2022 Okçuluk Dünya Kupası, nisan ayında Antalya'da düzenlenecek.

Dünya Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, gelecek yılki şampiyonanın düzenleneceği kentlerin belirlendiği ifade edildi. Dört etaptan oluşan şampiyona, dört kentte birer ay boyunca devam edecek. Dünya Kupası'nın ilk etabına, nisan ayında Antalya ev sahipliği yapacak.

Çin'den Şangay mayısta ikinci, Fransa'dan Paris haziranda üçüncü ve Kolombiya'dan Medellin temmuzda dördüncü etabın düzenleneceği kentler olacak.

Gelecek yılki şampiyona, 323 bin İsviçre frangıyla bugüne kadarki en fazla para ödülünün dağıtıldığı organizasyon olacak. Dört etabın ardından eylül ayında yapılması planlanan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak kent ise pandemi koşullarına göre daha sonra belirlenecek.

Gelecek yıl 16'ncısı düzenlenecek turnuvanın 14'üne üst üste ev sahipliği yapan Antalya, sadece bu yıl takvim sıkışıklığı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti. Antalya, gelecek yılki organizasyonda 15 kez ile turnuvanın en çok düzenlendiği kent rekorunu da kıracak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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